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Ankara'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar sonrası iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Ankara'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da bir ihbar üzerine iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE ŞAFAK BASKINI

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesi ile Büklüm Sokak'taki bir eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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