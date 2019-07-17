Ankara'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar sonrası iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirdi.