  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

ANKARA'da, Adem Öztürk'ün (55) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk (26) toprağa verildi.
Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

Taksi durağında değnekçi olarak çalışan Adem Öztürk, dün gece Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde oğlu Selahaddin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile birlikte eşi Nefik ve Seher Öztürk'e de tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Adem Öztürk, kısa süre sonra gelen polis ekipleri tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve çocukları için Karşıyaka Mezarlığı'nda Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Nefik Öztürk ve çocukarının cenazeleri, kılınan cenaze namazlarından sonra Bağlum Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Eşi ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk'ün, polisteki işlemleri sürüyor. Adem Öztürk ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştıklarını, oğlunun kendisini darbettiğini, eşi ve kızının da onu savunduklarını, bu yüzden üçünü de öldürdüğünü söylediği belirtildi. Çiftin bir çocuklarının daha bulunduğu; ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Destici: Fransa’da polis baskınları tamamen siyasi07 Kasım 2020 Cumartesi 20:16
  • Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi07 Kasım 2020 Cumartesi 20:15
  • Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması07 Kasım 2020 Cumartesi 19:18
  • Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi07 Kasım 2020 Cumartesi 17:22
  • Irmağın çamurlu ve temiz kollarından gelen suları, böyle buluştu07 Kasım 2020 Cumartesi 16:24
  • Edirne'de şehir içi ulaşımında HES kodu uygulamasına geçilecek07 Kasım 2020 Cumartesi 15:25
  • Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı07 Kasım 2020 Cumartesi 15:24
  • İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı07 Kasım 2020 Cumartesi 14:26
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı07 Kasım 2020 Cumartesi 11:48
  • Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı07 Kasım 2020 Cumartesi 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti