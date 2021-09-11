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Ankara'da feci kaza: Facianın eşiğinde dönüldü

Ankara'da feci kaza: Facianın eşiğinde dönüldü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp, alev aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum- Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve yol kenarındaki levhalara çarparak ilerledikten sonra yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ayrıca, kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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