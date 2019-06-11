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Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ayrıca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 48'i halen görevde olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


KOCAELİ MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 5'inin ihraç edilmiş, 3'ünün de açıkta olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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