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Ankara'da FETÖ'ye darbe: Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ'ye darbe: Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sızmış FETÖ üyelerine yönelik delil ve tespitler doğrultusunda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, tamamının muvazzaf astsubay oldukları öğrenilen şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendi aralarında kontörlü telefonlar, ankesörlü telefonlar ile büfe ve restoran telefonlarını kullanarak haberleştikleri HTS kayıtları ve irtibat sayılarının incelenmesi sonucu belirlendi.

Ankara'da gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerine başlanırken diğer ilerde gözaltına alınan şüphelilerin gün içinde Ankara'ya gönderilmeye başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, firari 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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