Ankara'da fırıncılar gece mesaisi yaptı, ekmek dağıtımı başladı

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ankara'da fırıncılar, gece boyunca ürettikleri ekmeği sabahın ilk ışıklarıyla dağıtmaya başladı.

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile Ankara'da cadde ve sokaklar gece boyunca boş kaldı.

Emniyet güçleri, kısıtlamanın başlamasının ardından kontrol noktaları oluştururken, yardım talebinde bulunanlara ekiplerce yardım edildi.

EKMEK DAĞITIMI BAŞLADI

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar gece boyunca yoğun mesailerine devam ederek sabah saatlerinden itibaren ekmek dağıtımına başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde başta sağlık çalışanları olmak üzere uygulamadan muaf tutulan görevli ve çalışanlar, görev yerlerine gitmek için Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarını kullandı.

Ayrıca, talep eden sağlık çalışanları, polis ekiplerince görev yerlerine götürüldü.