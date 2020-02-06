  • BIST 123.403
  • Altın 300,824
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5825
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Başkent'te etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle şehrin pek çok yerinde ağaçlar devrilirken, binaların çatıları uçtu.
Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, rüzgarın hızı yer yer 70 ila 100 kilometre arasında değişirken ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların dallları kırıldı.

Devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.

AĞAÇ, ARAÇLARINDAYKEN ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırımda bir ağaç kökünden sökülerek, park halindeki 06 ABN 978 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRY 530 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan Hacı Ahmet Odabaşı, eşi ve oğlu olaydan yara almadan kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu.

"ZELZELE OLUYOR SANDIM"

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye geldiğini belirten Hacı Ahmet Odabaşı, işlemleri uzadığı için otomobilde bekledikleri sırada ağacın devrildiğini söyledi. Ağaç devrildiği sırada deprem olduğunu sandığını söyleyen Odabaşı, "Kütürtüyü duyduk. Herhalde zelzele oluyor dedim, arabadan indik ki kütük devrilmiş. Hanım, ben, oğlum bekliyorduk arabada. Bizde bir şey yok ama bizim arabanın arkası gitti. Arkadaki araba mahvoldu." dedi.

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

FIRTINA, ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgârların perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

9-008.jpg

10-014.jpg

11-004.jpg

12-012.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı! Dikkat çeken anons06 Şubat 2020 Perşembe 10:01
  • Uçağın pistten çıkma anı kamerada06 Şubat 2020 Perşembe 09:55
  • Esed'in varilleri havaya uçtu: Topçu birliklerimiz Esed'e ait helikopter üssünü vurdu06 Şubat 2020 Perşembe 09:48
  • Erdoğan: Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız06 Şubat 2020 Perşembe 09:40
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı06 Şubat 2020 Perşembe 09:39
  • Pistten çıktı parçalara ayrıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var06 Şubat 2020 Perşembe 09:38
  • Çığ bölgesinde ikinci facia: Can kaybı 34'e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 09:38
  • Hakkari'de acı haber: Şehidimiz var06 Şubat 2020 Perşembe 09:37
  • Kalın'dan PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla AP'de konferans düzenlenmesine tepki06 Şubat 2020 Perşembe 09:36
  • Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564’e yükseldi06 Şubat 2020 Perşembe 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti