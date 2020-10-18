Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Kartal Sitesinde bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu.

Çatıdan uçan parçalar, yola ve sitenin otoparkına düştü. Bu sırada yoldan geçen site sakini Zuhal Köroğlu, çatıdan kopan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca site otoparkında bulunan 2 araç da çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de bölgede incelemede bulundu.

'AŞAĞIDA ÇOCUKLARIMIZ DA OLABİLİRDİ'

Kartal Sitesi sakini Murat Özcan, çıkan rüzgar nedeniyle binalarının çatısının uçtuğunu belirterek, "Çatı uçarken bir tane bayan geçiyordu yoldan, çatıdan düşen parçalar kadının ayağının üstüne düştü. Yan binanın çatısı da aynı şekilde uçtu. Hortum anında ne yapacağımızı bilemedik, bayağı korktuk. Yeni bir bina burası daha 3 yıllık. Normalde bunların olmaması lazım. Bir rüzgarda böyle uçarsa yarın ne olacağımız belli değil. Bu binada 42 tane hane var. Bu kadar insan bir sürü para verip güvenilir diye oturdu. Bugün yaralanan vatandaşın yerinde bizim çocuklarımız da olabilirdi" dedi.