  • BIST 1.301
  • Altın 463,943
  • Dolar 7,6949
  • Euro 9,0916
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
» »

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ankara'da, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen belediye otobüsü, freninin boşalması sonucu yaklaşık 1 kilometre geri giderek, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı.

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada fren boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 
Son Eklenen Videolar
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
Ağır hasarlı Torbalı Belediye binasında deprem anı
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü
Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı
Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesi çarpıştı
Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da
Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da
Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında
Tartıştığı adamı tabancayla yaralayıp ardından darbeden kadın gözaltında
Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti