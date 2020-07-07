  • BIST 118.485
  • Altın 393,637
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7488
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara'da gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı'nda Ş.K.'nın oğulları H.K. ve M.K. ile birlikte işlettiği gazinoda, yasadışı işler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ankara'da gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı

Polisin yaptığı 7 aylık takip sonucu, gazinoya müşteri olarak gelen kişilere fazla hesap çıkarıldığı, itiraz edenlerin silahla tehdit edildiği belirlendi. Ayrıca, gazinodaki işlerinden ayrılmak isteyen kadın çalışanların zorla senet imzalatılarak alıkoyulduğu, cinsel içerikli görüntülerinin gizlice kayda alınarak şantaj yapılıp çalışmaya zorlandıkları tespit edildi. Yine suç örgütünün kendilerine ait oto galerisinde tefe usulü para verdikleri, satmış oldukları araçların kilometresini düşürerek yüksek fiyatlara sattıkları ortaya çıktı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON 

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Ankara polisi, Ankara merkezli Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde, Çanakkale'de belirlenen 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün ele başı Ş.K.'nin de aralarında bulunduğu 1’i polis memuru 11 kişi gözaltına alındı. 

1'iİ POLİS MEMURU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalp hastası bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:54
  • Panelvan dereye düştü: 1 yaralı07 Temmuz 2020 Salı 06:53
  • Ateşin üzerine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti07 Temmuz 2020 Salı 06:52
  • 30 yıllık savaş uçağı TIR’larla okula getirildi07 Temmuz 2020 Salı 06:51
  • Mecidiyeköy'de televizyon tamir atölyesinde patlama07 Temmuz 2020 Salı 06:49
  • Kadıköy'de 7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istedi07 Temmuz 2020 Salı 06:48
  • Kadıköy'de kadına laf atan kişiye dayak07 Temmuz 2020 Salı 06:46
  • Ankara'da gazino çetesinde 1'i polis 6 kişi tutuklandı07 Temmuz 2020 Salı 06:45
  • 17 yaşında genç kalp krizine yenik düştü07 Temmuz 2020 Salı 06:44
  • Arnavutköy'de asılsız ihbar vatandaşları sokağa döktü07 Temmuz 2020 Salı 06:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti