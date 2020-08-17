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Ankara'da gece ulaşımı ne zaman başlayacak?

Başkent’te koronavirüs sürecinde 5 aydır ara verilen gece ulaşımına hayatın normalleşmesiyle tekrar ne zaman başlanacağı merak konusu oldu. 
Ankara'da gece ulaşımı ne zaman başlayacak?

EGO, Başkent’te koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu sayısının azaldığını belirterek Nisan ayında otobüs seferlerinde bir düzenlemeye gitmişti. Pek çok hattın sefer sayıları değişirken 2017 Kasım ayından bu yana hizmet veren 00.00-05.00 arası saat başı yapılan otobüs seferlerine de ara verildiğini açıklamıştı.  Üzerinden geçen yaklaşık 5 aylık süre içerisinde gece seferleri tekrar başlamadı. Başkentliler ise yeni normalle birlikte hayatın normal sürece dönmeye başladığını belirterek gece seferlerinin tekrar ne zaman başlayacağını merak ediyor. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “ Pek çok iş yerinin saat sınırlaması kalktı. Orada çalışanlar için gece ulaşımı büyük önem taşıyor. Ne zaman başlayacak?” diye sordu.  

MAVİ MASA: NE ZAMAN BAŞLAYACAK BELLİ DEĞİL 
Vatandaşların bu merakı üzerine 153 Mavi Masa’yı arayarak görüştüğümüz belediye yetkilileri, “Şu an gece seferlerimiz hizmet vermiyor. Tekrar ne zaman başlayacağı belli değil” cevabını verdi. 

YAKLAŞIK 5 AYDIR GECE ULAŞIMI YAPILMIYOR 
2017 yılının Kasım ayından bu yana Başkent’te otobüs seferleri 24 saat hizmet veriyor. 00.00-05.00 arası hizmet veren otobüsler belirli ilçelerle Ulus, Kızılay, Sıhhiye gibi merkez noktaların arasındaki ulaşımı birer saat aralıklarla sefer yaparak sağlıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü Nisan ayının başında yolcu sayısının düştüğünü bu yüzden toplu taşımada bir düzenlemeye gidildiğini açıklamıştı. Bu düzenlemeyle birlikte pek çok sefer değişmiş 24 saat ulaşıma da ara verilmişti. 

İŞ YERLERİNİN 00.00 KAPANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Ancak 1 Haziran itibariyle koronavirüs önlemlerinde yaşanan yeni normalleşme süreciyle şehir dışı otobüs seferlerinden iş yerlerinin ne zamana kadar açık kalacağı ile ilgili pek çok yeni gelişme yaşandı. En son olarak 21 Temmuz’da itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Tüm yaşanan bu normalleşme gelişmelerinin ardından hayat normal akışına dönmeye başladı. Doğal olarak buralarda çalışan vatandaşlar ya da gece ulaşım sağlamak isteyenler için gece seferleri bir ihtiyaç haline geldi. 

VATANDAŞ MERAKLI
Gece iş yerlerinden geç çıkmak zorunda kalan ya da şehir dışından AŞTİ’ye geç saatlerde gelen vatandaşlar özellikle seferlerin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Gece çalışanlar için, şehir dışına gidecek ya da gelenler için gece seferleri büyük önem taşıyordu. Koronavirüs günlerinde kimse dışarı çıkmadı ama şimdi öyle değil. Hayat normalleşmeye başladı. İnsanlar gece ulaşımına da ihtiyaç duyuyorlar. Yoğun bölgelere ihtiyaca göre seferlere başlanabilir. EGO yetkililerinin konuyu değerlendirmesini istiyoruz” diye konuştu.  
 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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