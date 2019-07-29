Ankara'da "Genç Çiftçi Projesi" ile 178 girişimci kendi işinin patronu oldu

Başkent’te 73’ü kadın toplam 178 girişimci, tarım ve hayvancılıkla ilgili "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sağlanan 30 bin TL’lik hibe desteğiyle köyünde kendi işinin patronu oldu.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsal alanlarda yapılabilecek bazı sektörlere yönelik son yıllardaki artan destek ve hibeler, kentten köye dönüşü hızlandırmaya başladı. Devlet destekli üretim teşvikleri istihdama da olumlu katkı sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) başı çektiği ilgili kurumlarca sunulan kırsal bölge şartlı proje ve uygulamalar özellikle genç girişimcilerin dikkatini çekerek büyük ilgi görüyor. Kendisine yeni bir sayfa açmak, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimciler, söz konusu destek ve hibelerden faydalanmak için kent hayatını terk ederek köylerinin yolunu tutuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği ve kentten köye dönüşü cazip hale getiren " Genç Çiftçi Projesi " genç girişimcilere yeni bir kapı açmayı sağlıyor.

178 GENÇ ÇİFTÇİ PROJEDEN FAYDALANDI

Kırsalda yaşayan Ankara’daki pek çok genç çiftçi bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere başvurarak aldığı 30 bin lira hibe ile kendi işini kurdu. Muhabirimizin derlediği bilgilere göre ‘ Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında "Genç Çiftçi Projesi"nden geçtiğimiz yıl Ankara’nın 17 ilçesinde 105’i erkek, 73’ü kadın olmak üzere toplam 178 kişi 30 bin TL hibe almaya hak kazandı. Bu yılın başlarında paralarını alan genç çiftçiler, üretime başladı. Genç üreticiler, projeden bir hayli memnun.

EN FAZLA HAYMANA’DA…

İlçelere göre Haymana, bu projeden faydalanan kişiler sayısında 27 ile başı çekti. Haymana’yı Polatlı ve Nallıhan takip etti. Çankaya, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Etimesgut, Sincan, Keçiören, Mamak ilçelerinde bu projelerden yararlanan çıkmadı. Proje kapsamında ilçelere göre faydalanan genç çiftçilerin sayısı şöyle: Ayaş’ta 8, Kızılcahamam’da 10, Çubuk’ta 9, Kalecik’te 10, Beypazarı 14, Çamlıdere 18, Elmadağ 2, Kahramankazan 7, Polatlı 20, Gölbaşı 4, Bala 11, Şereflikoçhisar 7, Nallıhan 18, Haymana’da 27, Akturt’ta 4, Güdül’de 7, Evren’de 2.

İLGİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞA

Genç çiftçilerin faydalandığı projeler ve faydalanan kişi sayısı şunlar: Arıcılık 18, Büyükbaş- sığır 99, küçükbaş-koyun 30, mantar 6, örtüaltı tesisi 15, manda yetiştiriciliği 2, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği 2, tıbbi aramotik bitkiler 2, ipek böcekciliği 3, bağcılık ve üzümsü bitkiler 1.

18 İLA 41 YAŞINDAKİLER BAŞVURABİLİR

“Genç Çiftçi Projesi”ne, kırsal alanda ikamet eden veya ikamet etmek isteyen 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış genç çiftçiler başvurabiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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