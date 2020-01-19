Ankara'da gıdada hile yapan firmalar açıklandı

Vatandaşın sağlığını ticari kaygıları için hiçe sayan Başkent menşeili 12 firma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde yer aldı. Listede köfteye tek tırnaklı hayvan etin katandan, baharatları boyayanlara kadar ne yazık ki listede hepsi var.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. İnsan sağlığını hiçe sayan bu firmalar arasında Başkent merkezli 12 firma bulunuyor. Genellikle restoranların içinde bulunduğu listede köfteye kanatlı hayvan ya da tek tırnaklı hayvan eti katmaktan, balda früktoz+glukoza, baharatta ise gıda boyasına kadar vatandaşın sağığına zararlı ne varsa yapılmış ve yapılıyor. Listeyi kontrol ederek içerisinde kullandığı ürünü gören vatandaşlar ise, “Ben bunları evladıma yediriyorum. Çocuğumu elimle zehirletiyorlar. İnsan sağlığı ile oynayanlara cezalar ağırlaştırılsın” diyerek tepki gösterdi.

HİLENİN EN ÇOĞU KÖFTEDE YAPILIYOR

Restoranların hileye en çok başvurduğu ürünlerin başında köfte, sucuk gibi karışımdan elden edilen yiyecekler geliyor. Başkent’te ne yazıkki bazı restoranların kullandıkları köftelerin içerisinde dana ya da kuzu eti olması gerekirken tek tırnaklı ya da kanatlı hayvanların eti karıştırılıyor. İşte Ankara'da ette hile yapan restoranlar:

*Kebap Dürüm Dünyası (Güven Piknik) - Özgür ÖZHAN/ Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi No:91/D Kahramankazan/ANKARA - Köfte (Dana Eti) Kanatlı Eti ve Baş Eti Tespiti

*Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti 9.05.2019

*Şişman Mangal -Yunüs DOĞAN/ Burç Mahallesi Sorgun Caddesi No:22/B Yenimahalle/ANKARA - Köfte Kanatlı Eti Tespiti 9.04.2019

*Dörtyol Et ve T avuk Sarayı - Serdal DURUKAN/ Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:22/B Sincan/ANKARA - Dana Kıyma (Dökme) Kanatlı Eti Tespiti

*Tadım Döner - Zakir DENİZ/ Yayla Mahallesi, Şehit Mustafa Erciges Caddesi, No:71/C, Keçiören/ANKARA - Lahmacun Harcı Kanatlı Eti Tespiti

*Urfalı Aykut Usta Pide Kebap Salonu - Aykut SİRİ/ Pamuklar Mahallesi, Kızılcahamam Caddesi, No:56/B, Yenimahalle/ANKARA - Kıymalı Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti) Sakadat Tespiti

*Hamamönü Bahçem Cafe - Ayşe AKTA/ Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak No: 5 Altındağ/ANKARA - Izgara Köfte Harcı (Dana) Tek Tırnaklı Eti Tespiti 19.06.2019

*Ala Lezzet - Alkan DEMİREL/ Oğuzlar Mahallesi 1393. Cadde No:13/1-A BalgatÇankaya/ANKARA - Tüketime Hazır Patlıcan Musakka Tek Tırnaklı Eti Tespiti 24.07.2019

*Nar-ı Keyf Cafe-Vedat KAMAN / Hacettepe Mah. Sarıkadın Sok. No:45 Hamamönü Altındağ/ANKARA Dana Izgara Köfte (Çiğ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti

*Ata Döner- Gazi YILDIRIM Ege mah. Nato yolu cad. Menekşe sit. No:246/H Mamak/ANKARA Et Döner Tek Tırnaklı Eti ve Kanatlı Eti Tespiti

BALDA GLUKOZ, BAHARATTA BOYA

Yine vatandaşın sağlığını hiçe sayarak yiyeceklerde hile yapanların listesinde baharat ve bal da üst sıralarda. Karışımların neticesinde vatandaşın anlamayacağı şekle getirilen yiyecekler paketlenerek satışa sunuluyor. Durumdan bir haber vatandaş ise ekonomisine göre bu alışverişleri yaparken zehirlendiğinin farkına dahi varmıyor. İşte Ankara'da bal ve baharatta hile yapan firmalar:

*Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA/ Çankaya/ANKARA Billur Bal Petekli Süzme Çiçek Balı Prolin, Diastaz, C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 Değerleri Arasındaki Fark, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz 0709

*İpekyolu Baharat ve Gıda San. İth. İhr. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA Kalaycı Toz Tatlı Biber Boya/Gıda Boyası Tespiti 31/207

*Hacıbeyoğulları Unlu Mam. Gıda İnş. Lok. Mar. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA - Dövülmüş Fıstık İçi Yer Fıstığı Tespiti

ÇAYI DA BOYAMIŞLAR

Günün her saati bardağını elinden düşürmediğimiz çay da bu hilecilerden ne yazık ki nasibini almış. İçerisine katılan gıda boyasıyla vatandaşı zehirleyen çay firmaları ise şu şekilde:

*Se-Fa Gıda Mad. San. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti. Sürmene/TRABZON Of-Sefa Balım Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001

*Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/RİZE Simge Rize Çayı Siyah 500 gr. Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001

*Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/RİZE Halley Çay Export Siyah Çay Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001

*Vega Gıda Sanayi Anonim Şirketi Merkez/RİZE Vega Çay Gold 500 gr. Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti VCR181018

*Altınbaşak Çay ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez/RİZE Altınbaşak Prestij Siyah Çay Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti 009

*Ufuk Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Çayeli/RİZE Esvet Filiz Çayı 500gr. Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-05

*Ergin Çay-Muhammet ERGİN Ardeşen/RİZE Sergen Gold Siyah Çay 500 gr. Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç-01

*Değirmencioğlu Çay Arsin/TRABZON Nova Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti A-001

*Tirebolu Çaysan Çay San. Tic. A.Ş. Tirebolu/GİRESUN Elmas Gold Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti 0025

*Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Yıldırım/BURSA Altıncezve Filiz Çay Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti Ç015

VATANDAŞ NE YİYECEĞİZ DİYE SORDU

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıkladığı listeyi büyük dikkatle okuyan ve kullandığı ürünlerin orada olduğunu gören vatandaşlar, “Bakanlığın bu ifşaları yapmış olması çok güzel. Ama bunların daha çabuk yapılması lazım. Bu süre içerisinde biz bu zehirli ürünleri tüketiyoruz. İnsanların sağlığı ile bu kadar kolay oynamanın büyük cezaları olmalı. Bizler vatandaş olarak konunun takipçisi olmalıyız. Bakanlığımız ve yargımız da bunu yapanlara hadlerini bildirmeli. Evde tükettiğimiz bu ürünleri ben çocuğuma yediriyorum. Evladımı elimle zehirliyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kime güveneceğiz, ne yiyeceğiz?” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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