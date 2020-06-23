  • BIST 115.190
  • Altın 385,790
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,7017
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu

ANKARA'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu

Başkent'te, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisine girmek istemeyen sürücülerin araçlarıyla kaldırımlardan ilerlediği görüldü. Ankara İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri, su baskını riskine karşı, köprü, alt geçit ve tünel yakınlarında hazır bekledi. 

Yağışın yanı sıra etkili olan gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlar da vatandaşları tedirgin etti. Çakan şimşeklerle gökyüzü aydınlandı. Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde bulunan alana yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu23 Haziran 2020 Salı 06:22
  • Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 06:21
  • Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama23 Haziran 2020 Salı 06:20
  • Nallıhan'da, sağanak yolları kapattı23 Haziran 2020 Salı 06:19
  • İzmirliler maske takmadı23 Haziran 2020 Salı 06:18
  • Baraj gölünde boğuldu23 Haziran 2020 Salı 06:17
  • Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın23 Haziran 2020 Salı 06:16
  • Sultangazi'de çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı23 Haziran 2020 Salı 06:15
  • ÖSYM, Covid-19 hastası YKS adaylarından dilekçe istedi23 Haziran 2020 Salı 06:14
  • Koronavirüs bağışıklığı sadece 2-3 ay sürüyor23 Haziran 2020 Salı 06:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti