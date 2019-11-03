Ankara'da gökbilim merkezi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
AĞIR HASAR OLUŞTU
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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