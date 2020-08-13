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Ankara'da gözler Muharrem İnce basın toplantısında

Başkent'te siyasi kulisler hareketlendi. Ankara'da gözler Muharrem İnce basın toplantısında. İnce basın toplantısında neler açıklayacak? Merakla bekleniyor.
Ankara'da gözler Muharrem İnce basın toplantısında

Başkent'te siyasi kulisler hareketlendi. Ankara'da gözler Muharrem İnce basın toplantısında. İnce basın toplantısında neler açıklayacak. 

CHP yönetimine yönelik muhalif çıkışlarıyla bilinen Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı haberleri çıkmıştı.

İnce bu haberleri yalanlarken "Parti kurmayacağım Anadolu'yu gezeceğim" demişti.

İnce'nin bugün Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında başlatacağı hareketle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Muharrem İnce'nin ayrıca kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunacağı belirtiliyor.

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İnce'nin basın toplantısı bugün (13 Ağustos Perşembe) saat 10.30'da Ankara Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

 

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