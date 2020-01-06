Ankara'da Halk Ekmeğe zam geldi! Halk Ekmeğin zamlı fiyatı ne kadar oldu?

Ankara Halk Ekmek ürünlerine de yeni yılla birlikte zam geldi. Halk Ekmeğin zamlı fiyatı kaç lira oldu? Bugün itibariyle 250 gramlık halk ekmek, yüzde 28,5’lik gelen zamla 90 kuruşa satılmaya başlandı.

Ankara'da yeni yılın başında ekmek ve unlu mamul fiyatları yüzde 20 artmıştı. 1 Ocak itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.50 TL'ye yükselmiş, 1.50 lira olan 100 gram simidin liste fiyatı 1.75 liraya çıkarılmıştı.

HALK EKMEK DE ZAMLANDI

Ankara Halk Ekmek ürünlerine yeni yılda zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. 6 Ocak yani bugün itibari ile halk ekmeğe de zam yapılmış oldu.

Halk Ekmeğin zamlı fiyatı kaç lira oldu?

250 gramlık halk ekmek yüzde 28,5’lik zamla 90 kuruşa satılmaya başlandı. Köy ekmeği 1.25 liraya, kepek ekmeği ise 1 TL’ye çıktı.

MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Fiyatlara zam yapılmasında artan maliyetler gerekçe gösterildi. Un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle Halk Ekmek ürünlerine zam yapıldığı öğrenildi. Temel gıda maddesine getirilen zamlara vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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