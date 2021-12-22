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Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü köprü korkuluklarına çarptı.

İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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