Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde halk otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.