Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve getiriyor?

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara Ankara’daki market zincirleri takdire şayan bir hareket başlattılar. Peki, hangi marketler 65 yaş üstüne gıda servisi sağlıyor? İşte o marketler…
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
65 yaş üstü vatandaşlara gıda servisi sağlayan marketlerin listesi;
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Altunbilekler'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Bildirici'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Bildirici'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Damla markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Güreller'de online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Soykanlar'da online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Soykanlar'da online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Soykanlar'da online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Yunus markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Yunus markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Yunus markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Yunus markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Öğütler markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Öğütler markette online alışveriş var mı?
Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve gıda getiriyor?
Şekerciler'de online alışveriş var mı?
Altunbileklerler Market, Bildirici Market, Damla Market, Güreller Market, Soykan Market, Yunus Market, Öğütler Market, Şekerciler market
Sadece 65 yaş üstü vatandaşlara online hizmet verilmektedir
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