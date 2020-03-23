Ankara’da hangi marketler gıda ihtiyaçlarınızı eve getiriyor?

Ankara kent konseyi bileşeni olan yerel marketler derneği ve parakendeciler derneği üyesi zincir marketler, tüm 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar servis sağlama kararı alındı.