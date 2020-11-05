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Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da Sefa D. ve Yasin A., otomobille seyir halindeyken iddiaya göre otomobille kendilerini takip edip önlerini kesen husumetli oldukları Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ankara'da, hareket halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Ayvalı yönüne giden Sefa D. ve Yasin A.'nın içerisinde bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önü iddiaya göre aralarında husumet bulunan Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından kesildi. dayı ve yeğeni pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Sefa D. ve Yasin A. yaralanırken, çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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