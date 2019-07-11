Ankara'da hastanede kimyasal madde korkusu: Hastalar tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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