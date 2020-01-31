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Ankara'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu noktalar

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Başkent’te havanın en kirli olduğu noktaların başında hassas seviyeyle Sıhhiye geliyor. Özellikle astım hastaları bu durumdan büyük ölçüde etkileniyor.  
Ankara'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu noktalar

Büyükşehirlerin kış aylarında yaşadığı başlıca sıkıntıların biri de hava kirliliği. Milyonların yaşadığı devasa şehirlerde bacalardan ve araç egzozlarından çıkan dumanlar hava sirkülasyonu olmadığında ciddi derecede solunum yolları hastalıklarına neden olabiliyor. 6 milyona yakın nüfusun yaşadığı Başkent’te de hava kirliliği özellikle şehir merkezinde ciddi şekilde hissedilirken merkez dışındaki ilçelerde genel olarak iyi seyrediyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre trafiğin yoğun olduğu Sıhhiye ile sanayinin yoğun olduğu Siteler’de sürekli hava kalitesi orta ve hassas seviyede seyrediyor. Sincan, Bahçelievler ve Demetevler’de ise genellikle iyi durumda seyrediyor. 

SOLUNUM YOLU HASTALARI DAHA ÇOK ETKİLENİYOR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre 0-500 arası değerlendirilen hava kalitesi rakamlarında genellikle 100’e yakın ve üzeri olan ilçeler orta ve hassas olarak nitelendiriliyor. Orta hava kalitesinde riskli gruplar yani solunum yolu rahatsızlığı olanlar, küçük bebekler etkilenebiliyor. 100’den sonra başlayan hassas seviyede ise artık herkesin etkilenmeye başlayacağı ifade ediliyor. Hava değerlendirmesi ise şu şekilde yapılıyor:

0-50 İYİ
50-100 ORTA
100-150 HASSAS
150-200 SAĞLIKSIZ
200-300 KÖTÜ
300-500 TEHLİKELİ 

SIHHİYE VE SİTELER’İN HAVASI KİRLİ 

Bu rakamlar baz alındığında ise haftalık ve aylık periyodlarla incelediğinde Başkent’in havası en kirli noktaları Sıhhiye ve Siteler olduğu göze çarpıyor. Sıhhiye’de hava değeri genellikle 85 ve 110 arasında değişiyor. Bu da hava kalitesinin devamlı olarak orta ve hassas seviyede olduğu anlamına geliyor. Yine bir diğer havası kirli noktalardan olan Siteler’de de özellikle fabrikalardan ve iş yerlerinden çıkan dumanlar hava kalitesini oldukça etkiliyor. Siteler’de de haftalık olarak hava kalitesi 75 ile 100 değerleri arasında değişiyor. 

SON 1 HAFTA EN TEMİZ HAVA ÇUBUK 

Sincan, Bahçelievler, Demetevler, Keçiören, Kayaş ve Çubuk’ta bulunan hava ölçüm noktalarında ise ilçelerin havaları 1 hafta baz alındığında genellikle iyi olarak görülüyor. Ancak trafiğin yoğun olduğu ya da havanın puslu ve sirkülasyon olmadığı günlerde anlık olarak hassas noktalara kadar çıktığı da görülüyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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