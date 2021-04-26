Ankara'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonunda yakalandı

ANKARA'da, iş yerinden 400 kilogram ağırlığında makine dişlileri çalan 4 şüpheliden 2'si jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiyi gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu. İl Janrdama Komutanlığı ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine geldikten sonra şüphelilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti. Çevrede yapılan inceleme sırasında otomobili gören ekipler, 'dur' ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucunda otomobilın durdurulduğu sırada 2 şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, Y.T. ve B.K. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalınan 400 kilogram metal makine dişlileri ele geçirildi.

Yakalanan Y.T. ve B.K. hakkında adli işlemlere başlandı, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediliyor.