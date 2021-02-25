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Ankara'da Hocalı şehitleri anısına yapılan anıt park tanıtıldı

ANKARA'da, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerinin anısına yapımına başlanan Karabağ Anıt Parkı'nın tanıtımı yapıldı.
Ankara'da Hocalı şehitleri anısına yapılan anıt park tanıtıldı

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermenistan tarafından gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılında, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi'ne yapımına başlanan Karabağ Anıt Parkı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Azerbaycan Milletvekili Sultan Mammadov ve davetliler katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarihdaş Milletler ve Topluluklar Dernek Başkanı Ahmet Baba, anıtın yapıldığı alanın çok aktif kullanılacak bir alan olduğunu belirtti. Baba, 8 köşeli yıldızın içine konumlandırılmış sonsuzluk işareti içinde Azerbaycan ve Türk bayraklarının yerleştirileceğini söyledi. Hilallerin 17 metre çapında olacağını kaydeden Baba, Hocalı'da şehit edilen 613 kişinin isimlerinin granit blok üzerinde isimlerinin yazılacağını anlattı.

HAZAR İBRAHİM: KARDEŞLİK SONSUZDUR

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hocalı Katliamı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya duyurduğunu belirtti. Azerbaycan'ın son Karabağ zaferinde Türkiye'nin hep yanlarında olduğunu kaydeden İbrahim, "Dostluk sonradan gelebilir ama kardeşlik sonsuzdur, doğaldır. Bu doğallığı da burada hissettim. Burası Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin anlamlı bir simgesi olacaktır" diye konuştu.

EMRULLAH İŞLER: ERMENİ ŞIMARIKLIĞINI DA SONA ERDİRDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Hocalı Katliamı şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Hocalı anmalarının her sene hüzünlü yapıldığını kaydeden İşler, "Karabağ'da yazılan destansı zaferden sonra doğrusu anmayla kutlama ikisi arasında gidiş geliş söz konusu" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak terörle mücadelede çok mesafe kaydedildiğini belirten İşler, "Gardaşlarımıza dostlarımıza dostluğumuzun nişanesi olarak desteğimizi verdik. Aslında Karabağ zaferi yüz küsur yıllık Ermeni şımarıklığını da sona erdirmiştir. Bu zafer sıradan bir zafer değildir. Azerbaycan için de Türkiye için de çok büyük anlamlar ifade ediyor" diye konuştu.

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