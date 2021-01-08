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Ankara'da hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evinde yakalanan eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, tutuklandı.
Ankara'da hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla aranan firari Dikici ve Erbaba, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'nın Sincan ilçesinde kaldıkları örgüte ait "gaybubet" evinde 6 Ocak'ta gözaltına alınmışlardı.

Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, FETÖ'ye ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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