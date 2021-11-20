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Ankara’da icradan satılık 2014 model BMW

Ankara’da 2014 model BMW marka otomobil icra yoluyla satılıyor. Ankara 16. İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılacak olan 2014 model BMW’nin muhammen bedeli 280 bin TL olarak ilan edildi.
Ankara’da icradan satılık 2014 model BMW

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da 2014 model BMW marka otomobil icra yoluyla satılıyor. 

Ankara 16. İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılacak olan 2014 model BMW’nin muhammen bedeli 280 bin TL olarak ilan edildi. 

1.İhale Tarihi : 05/01/2022 günü

2.İhale Tarihi : 20/01/2022 günü

İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu

İcradan satılık BMW'nin detayları için TIKLAYIN

icradan-satilik-bmw.jpg

 

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