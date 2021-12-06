Ankara’da icradan satılık damperli kamyon

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent Ankara’da 2015 model damperli kamyon icra yoluyla satılıyor.
Ankara 22. İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satışı yapılacak olan kamyonun muhammen bedeli 500 bin TL olarak ilan edildi.
1.İhale Tarihi : 12/01/2022
2.İhale Tarihi : 27/01/2022
İhale Yeri : Yakup Abdal Mah. Küme evleri
Ankara’da icradan satılık damperli kamyonun ihale ilanının detayları için TIKLAYIN.
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