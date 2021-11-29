Ankara’da icradan satılık opel marka araç

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara 3. İcra Dairesi, icralı 1994 model opel marka aracı açık artırma usulü ile satıyor.
Sunroof bulunan araç siyah renkte, benzinli ve manuel vites.
Ankara’da icradan satılık opel marka aracın muhammen bedeli 45 bin TL olarak ilan edildi.
1.İhale Tarihi : 04/01/2022
2.İhale Tarihi : 31/01/2022
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
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