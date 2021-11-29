Ankara’da icradan satılık opel marka araç

Ankara 3. İcra Dairesi, icralı 1994 model opel marka aracı açık artırma usulü ile satıyor. Sunroof bulunan araç siyah renkte, benzinli ve manuel vites. Ankara’da icradan satılık opel marka aracın muhammen bedeli 45 bin TL olarak ilan edildi.