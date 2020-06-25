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Ankara'da, iki grup arasında alacak verecek kavgası

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Ankara'da, iki grup arasında alacak verecek kavgası

Olay, saat 22.30 sıralarında Ali Ersoy Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan E. ile Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.'nin aralarında bulunduğu iki grup arasında alacak verecek yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Gökhan E., Bedirhan Ş. ve Ömer Ş.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bedirhan Ş., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Ömer Ş.'de başına aldığı darbeyle yaralandı. Gökhan E.'nin aralarında bulunduğu grup olay sonrası kayıplara karıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Bedirhan Ş.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis, çalışma başlattı.

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