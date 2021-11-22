Ankara’da ilkokul öğrencilerin velilerine internetin bilinçli kullanım eğitimi verildi

BTK uzmanları, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için Ankara’daki ilkokul velilerine yönelik online, İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri vermeye başladı.

İnternetin faydaları kadar zararları da örnekleriyle anlatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dijital dünyanın yani internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için Ankara’daki ilkokul velilerine yönelik online (çevrimiçi) İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri vermeye başladı.

İNTERNETİN FAYDALARI VE ZARARLARI ÖRNEKLERİYLE ANLATILDI

Sincan ve Pursaklar’daki bazı ilkokullardaki velilere BTK uzmanlarınca geçtiğimiz günlerde online olarak verilen seminerlerde internetin faydaları kadar zararlarının da olduğu ve bilinçli kullanılmadığında istenmeyen kötü sonuçlara yol açabileceği örneklerle anlatıldı. Seminerde, ‘İnternet ve Sosyal Medyanın Bilinçli ve Güvenli Kullanımı’, ‘İnternet ve Sosyal Ağların Doğru Kullanımı’, ‘Dijital Oyunların Olumlu ve Olumsuz Etkileri’, ‘İnternet Yardım Merkezi’ konuları da detaylı bir şekilde işlendi.

SİBER ZORBALIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Online gerçekleştirilen seminerlerde sosyal paylaşım platformlarında, çocukları ve gençleri tehdit eden ‘Siber Zorbalık’ başlığına da değinilerek, dijital dünyada ve sosyal paylaşım platformlarında yapılan lakap takma, dışlama, aşağılama ve fotoğraflara - videolara hakaret içeren uygunsuz yorumlar yazma gibi davranışların ‘Siber Zorbalık’ olduğu kaydedildi.

TIKLARKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

Çeşitli web sitelerinde karşılaşılan "Linke tıkla!", "Kazandınız!", "Tıkla, kazan", "Formu doldur, hediyeyi kazan!" gibi tekliflerin, dolandırıcılık amaçlı olduğu ve bu konuda çok dikkatli olunması gerektiği bilgisi ebeveynlere aktarıldı.

EBEVYNLERE HAYATİ İNTERNET TAVSİYELERİ

Öte yandan BTK’nın ‘güvenliweb’ internet adresinden doğru internet kullanımı konusunda ailelere önemli tavsiyelerde bulunuluyor. Ailelere verilen tavsiyeler şöyle:

AİLEMİZİN YENİ ÜYESİNİ TANIYIN

1. En az çocuğunuzu koruyacak kadar İnternet kullanmayı öğrenin.

2. İnternet kullanımında yasaklayıcı değil, zaman açısından sınırlayıcı olun.

3. İnternetin derslerini aksatmasına izin vermeyin.

4. Diğer sosyal aktivitelere katılımını özendirin.

5. İnternet sebebiyle sorumluluklarını yerine getirmemesine fırsat vermeyin.

OLASI TEHLİKELERİ ÖĞRENİN

1. Tanımadıkları kişilerle arkadaşlık

2. Aşırı kullanımın sebep olduğu internet bağımlılığı

3. Fiziki sağlık sorunları

4. Öfke, şiddet ve yalnızlık gibi psikolojik sorunlar

5. Şiddet ve müstehcen içerikli görüntüler

BİLMELERİ GEREKENLERİ ÖĞRETİN

1. İnternette tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine hayır demeyi

2. Hoşlanmadıkları bir durumu sizinle paylaşmaları gerektiğini

3. İnternet üzerinden gelen cazip, fakat aldatıcı teklifleri reddetmeyi

4. İnternetin gerçek hayattan çok farklı olduğunu

5. Hayatın sadece İnternetten ibaret olmadığını

ÖNCE SİZ ÖRNEK OLUN

1. İnternet kuralları belirleyin ve bunlara önce siz uyun.

2. Çocuklarınızla aranızda aile sözleşmesi imzalayın ve uygulayın. Örnek sözleşme.

3. Belirlediğiniz İnternet kullanım zamanına siz de riayet edin.

4. İnternet dışında aile içi aktiviteler düzenleyin.

5. Çocuğunuzun en iyi ve en güvenilir arkadaşı siz olun.

SOSYAL AĞLARA DİKKAT EDİN

1. Çocuğunuz bu sitelere (örn. facebook) üye ise, sizde üye olup onun arkadaşı olun.

2. Profillerindeki gizlilik ayarlarını yapmasını sağlayın.

3. Tam isim, adres, telefon, okul, özel fotoğraflarını paylaşmamasını söyleyin.

4. Tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine eklememelerini söyleyin.

5. Arkadaşı olarak kimlerle arkadaşlık ettiğini aralıklarla kontrol edin.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA