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Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'da iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Başkentteki bir iş merkezinin alt katlarında saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dış cepheye ve bazı katlara da sıçradı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanları tahliye ettikten sonra yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği bildirildi. 

Yangın sırasında herhangi bir yaralının ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

"İçeriye herhangi bir sirayet yok"
Ankara Valisi Vasip Şahin, Söğütözü'nde bir iş merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından ötürü herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını belirten Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların, itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.


Ekiplerin, "binanın içinde kalan birileri var mı?" diye arama yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda." 

Ankara Büyükşehir Belediyesinden açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 arazöz, 6 merdiven aracı, 1 köpük kulesi, 21 tanker ve 52 personel ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Mesai saatinin bitimine denk gelen yangında, binadan ilk belirlemelere göre yaklaşık 250 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edilmiştir."

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