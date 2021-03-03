Ankara’da iş yerleri yavaş yavaş hareketleniyor

Ankara’da yüzde 50 kapasite ile açılan kafe, lokanta ve restoran gibi birçok iş yeri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Uzun bir aranın ardından siftah yapmaya başlayan esnaflar, müşterilerini bekliyor.

Koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Ankara’da, yüzde 50 kapasite ile açılan kafe, lokanta ve restoran gibi birçok iş yeri müşteri kabul edip uzun bir aranın ardından siftah yapmaya başladı. Salgın tedbirleri kapsamında aylardır kapalı kalan işletmeler, alınan kararı mutlulukla karşıladı. Yavaş yavaş hareketlenmenin yaşandığını belirten işletme sahipleri, kontrollü normalleşme sürecinde müşterilerini beklediklerini söyledi. Aylardır kapalı oldukları için maddi anlamda zor günler geçiren esnaflar, bu anlamda hükümetten yeni destekler de talep etti.

“TEDİRLERE UYMAK ŞARTIYLA OYUNLAR DA SERBEST OLSUN”

Hacettepe Çay Salonu işletmecisi Necati Dalkılıç, alınan kararları sevinçle karşıladığını belirterek, “Uzunca süredir kapalıydık. Zor günler yaşadık. İşletmelerin yüzde 50 kapasite ile açılma kararı bizi bir nebze olsun mutlu etti. Müşterilerimiz gelip artık masalarda oturabiliyor. Ancak oyun yasak olunca müşteri gelmek istemiyor. Bu anlamda kahvehanelerde ve çay salonlarında koronavirüs tedbirlerine uymak şartıyla oyunların da serbest olmasını istiyoruz. Bir an önce bu konuda da bir karar alınması bizim açımızdan elzem olur” dedi.

ESNAFLAR BİRİKEN BORÇLARINA ÇÖZÜM ARIYOR

Hamamönü’nde kafe işletmecisi olan Mehmet Erbek ise kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlayan işletmeler olarak müşterilerini ağırlamaya başladıklarını kaydetti. Erbek, uzunca süredir kapalı olmalarından ve salgının devam etmesinden dolayı eski müşteri potansiyellerine ulaşma konusunda zorluk çekeceklerini söyledi. Aylardır kapalı kalan esnafın borçlarının biriktiğini, normalleşme sürecinde zor durumdaki esnafa destek beklediklerini ifade eden Erbek, “Devletten destek bekliyoruz. Kapalı olduğumuz zamanlarda dükkan kira bedelleri ve stopajlar bizden alındı. Mevcut borçlarımızın faizleri ertelenmedi” dedi.

HAREKETLENME VAR

Pursaklar’da künefe işletmecisi olan İlyas Turhan da “Tedbirler nedeniyle paket servis olarak uzunca bir süre devam ettik. Ancak sadece paket servis nedeniyle cirolarımız bir hayli düştü. Çok şükür müşterilerimizi işletmemizde yüzde 50 kapasite ile ağırlamamızın önü açıldı. Tüm tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimiz yeni yeni gelmeye başladı. Yeni süreçte müşterilerimizi mekanımızda ağırlamaktan şeref duyacağız” diye konuştu.

ESNAFLAR ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYOR

Hacı Bayram Sofrası ve Öz Osmanlı Sofrası İşletmecisi Bayram Uçar, “Müşterilerimizi kabul etmeye başladık; ancak şu anda yoğunluk yok. Tek tük iş oluyor. Buna da şükür diyoruz artık. Önümüzdeki günlerde işlerin hareketleneceğini umuyoruz. Aksi takdirde toparlanmamız çok güç olur. Dükkanımızı aç-kapat yapmak istemiyoruz. Ümidimiz eski hareketli günlere dönmek” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-