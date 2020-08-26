Ankara'da işletmeciler düğün saatlerinin uzatılmasını istedi

ANKARA'da düğün salonları işletmecileri, müzisyenler ve garsonlar, düğünlere getirilen 1 saat süre kısıtlamasının esnetilerek, uzatılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile bugünden itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceğini, bu illerde yapılacak düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını ifade etti.

Ankara Konağı'nda bir araya gelen düğün salonu işletmecileri, müzisyenler, garsonlar ve organizatörler, bakanlığın bu kararını protesto etti. Yaklaşık 500 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, düğün yapacak çiftler ve işletmeciler ile çalışanların mağdur olduğunu belirterek, düğün süresinin uzatılmasını istedi.