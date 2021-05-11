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Ankara'da İsrail protestosu

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına Türkiye'den her kesimden tepkiler sürüyor.
Ankara'da İsrail protestosu

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi Ankara'da protesto ediliyor. TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçisi konutu önüne kadar sürdü. 

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. 

Yaşanan gelişmeler sonrası Ankara'da bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. 

Bu arada, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu. 

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