  • BIST 100.201
  • Altın 258,088
  • Dolar 5,6350
  • Euro 6,3656
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu

Polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan minibüste yapılan aramada, yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada Ankara-Konya yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü. Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede sıvının motorin olduğu tespit edildi.

ÇİFTÇİLERE SATACAKLARDI

Yaklaşık 3 ton olduğu anlaşılan kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da feci kaza: Tünel savaş alanına döndü02 Temmuz 2019 Salı 16:19
  • Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde detaylar belli olmaya başladı02 Temmuz 2019 Salı 14:49
  • Şenocak'tan önemli çağrı: Hemen fesh edilmeli02 Temmuz 2019 Salı 14:42
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan LGBTİ yürüyüşüne çok sert tepki: Sapıklıktır02 Temmuz 2019 Salı 14:13
  • 2019 Vekaletle Kurban Kesim Fiyatları açıklandı!02 Temmuz 2019 Salı 14:13
  • Türkiye'den BM'ye çok sert PKK tepkisi: Hiçbir şekilde izah edilemez02 Temmuz 2019 Salı 13:36
  • Bahçeli'den Davutoğlu ve Abdullah Gül'e çok sert sözler02 Temmuz 2019 Salı 11:36
  • 442 EGO ile havaalanına ulaşım 11 TL'den 3 TL'ye düşecek02 Temmuz 2019 Salı 11:33
  • Belediye başkanından alkışlanacak hareket: Türkiye'de ilk02 Temmuz 2019 Salı 11:29
  • İlginç bir adet: Düğün değil eziyet02 Temmuz 2019 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti