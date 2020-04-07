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Ankara'da kaçak maske baskını

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin maske ele geçirilirken, bir kişiye adli işlem yapıldı.
Ankara'da kaçak maske baskını

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardın polis ekipleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

30 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

Maske üretimi yapan bir kişi  hakkında da "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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