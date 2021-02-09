Ankara'da kadınları fuhuşa zorlayan çeteye 'pembe maske' operasyonu: 14 gözaltı

Ankara'da polisin 'pembe maske' adıyla düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehditle ve darbederek fuhuşa zorladığı 60 kadın ise kurtarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan çetenin izine rastlandı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda çete üyelerinin yaklaşık 60 kadını fuhuşa sürüklediği belirlendi. Çete üyelerinin 17'sini yurt dışından getirdikleri kadınları tehdit ederek ve darbederek fuhuş yapmaya zorladığı, sözlerini dinlemeyen kadınlara ise tecavüz ettikleri tespit edildi. Sokak kısıtlaması olduğu hafta sonu ve akşam saatlerinde sahte izin belgeleriyle dışarıya çıkmaları sağlanan kadınlara, buluşma yerlerinde müşterilerinin tanıması için pembe renkli maske taktırıldığı da saptandı.

26 ADRESE BASKIN

Yapılan araştırmaların ardından çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 26 adrese şafak vakti düzenlenen 'pembe maske' operasyonunda 14 çete üyesi, 'insan ticareti yapmak', 'fuhşa aracılık etmek', 'fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 17'si yabancı uyruklu 60 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı düşünülen 157 bin lira ile sokağa çıkma yasağında kullanılmak üzere çok sayıda sahte izin belgesi ele geçirildi.

Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.