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Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı 

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kağıt toplayan iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Mehmet Sincar öldü, 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı 

Cevizlidere Mahallesi 1283'üncü Sokak'ta dün öğle saatlerinde çevrede kağıt toplayan iki grup karşılaştı. Mehmet Sincar, kağıt toplayan diğer gruba, "Burası benim mıntıkam, burada kağıt toplayamazsınız" deyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda gruptakilerden birisinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Mehmet Sincar yaralandı. Yaralanan Sincar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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