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Ankara'da kağıt toplayıcılarına yemek dağıtımı başladı

Ankara'da, kornavirüs tedbirleri kapsamında kağıt  toplamaları yasaklanan vatandaşlara, belediye tarafından yemek dağıtımına başlandı. Kağıt toplayıcıların kaldığı alanlar da dezenfekte edildi.
Ankara'da kağıt toplayıcılarına yemek dağıtımı başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında kağıt toplamayı yasakladı. Kağıt toplayarak geçimini sağlayanların barınma ve gıda ihtiyaçlarının da belediye tarafından karşılanacağı açıklandı. Belediye, bugünden itibaren kağıt toplayıcıların yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Başkent'te 5 farklı bölgede yaşayan ailelere yemek dağıtımı yapıldı. Görevliler, Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde yaşayan kağıt toplayıcıları ve ailelerine döner ekmek ve ayran dağıttı. Ekipler ayrıca, gecekondu ve baraka tipi yapılanmanın olduğu bölgede dezenfeksiyon çalışması yaptı.

'BİN 200 AİLEYE SABAH AKŞAM YEMEK DAĞITACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, bin 200 kağıt toplayıcısı ve ailesine sabah akşam yemek  dağıtımına başladıklarını söyledi. Kağıt toplayıcılarının bireysel büyük risk oluşturduğunu, virüsün taşınması ve yayılması konusunda ciddi tehlike ortaya çıkardığını söyledi. Koç, bu nedenle belediye olarak kağıt toplayıcılığını yasakladıklarını belirterek, "Her gün sabah ve akşam aileleriyle birlikte iaşelerini sağlayacak sistemi oluşturduk. Bugünden itibaren dağıtıma başladık. Ayrıca bulundukları bölgeyi ve topladıkları kağıtları her gün dezenfekte ediyoruz" dedi.

Koç, bilim insanlarının ifadelerine göre virüsün en fazla yaşama alanının kağıt üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bundan dolayı bu durumu önceledik ve kapsamlı bir çalışma yaptık. Kalıcı bir çözüme kavuşturana kadar bu arkadaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz ve Ankara’ya yayılmasını önleyeceğiz. Başkent'te koronavirüsün yayılmasını engellemek için belediye olarak elimizdeki bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

Öte yanda kağıt toplayıcılardan barınma ihtiyacı için belediyeye başvuru yapılmadığı belirtildi. 

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