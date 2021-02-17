Ankara'da kar kalınlığı 23 santimetreye kadar çıktı

Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından kentteki en fazla kar kalınlığı 23 santimetreyle Elmadağ Kayak Merkezi’nde kaydedildi. Elmadağ’ı 21 santimetreyle Esenboğa Havalimanı izledi.

Ankara, hafta başından itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Başkent genelinde kartpostallık görüntüler meydana geldi. Uzmanlar, Ankara’da beklenen kar yağışının en iyi ve en yüksek kar örtüsü oluşturacağını tahmin ediyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların düşmesi, yer yer belli aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

NEREDE KAR CM KAR VAR?

Ankara’yı beyaza bürüyen kar yağışıyla birlikte kentteki kar kalınlığı merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre Ankara’da en fazla kar kalınlığı 23 santimetreyle Elmadağ Kayak Merkezi’nde kaydedildi. Elmadağ Kayak Merkezi’ni 21 santimetreyle Esenboğa Havalimanı, 10 santimetreyle Güvercinlik Havalimanı, 8 santimetreyle Ankara bölge- Keçiören, 7 santimetreyle Beypazarı Kırbaşı, 4 santimetreyle Etimesgut Havalimanı, 3 santimetreyle Kahramankazan’daki Mürted Havalimanı, 3’şer santimetreyle Etimesgut ve Kahramankazan izledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-