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Ankara'da kar sevinci

Ankara’yı beyaza bürüyen kar, en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını eğlenceye çeviren Başkentli çocuklar kızak kayarak, kartopu oynayarak keyifli zaman geçiriyor. 
Ankara'da kar sevinci

Hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı Ankara’yı beyaza bürüdü. Etkili olan yağışlarla merkezlerde bile kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Başkent’te, çocuklar durumu fırsata çevirdi. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar ve gençler, kendi yaptıkları kızak ve naylonlar ile eğimli yerlerden kayarak eğleniyor; kartopu savaşı yapıyor. Uzun süredir kara hasret olan sevimli afacanlar, beyaz örtü üzerinde eğlenceye doyamıyor.  

20210216_110634.jpgBEYAZ ÖRTÜNÜN ÜSTÜNDE SAATLERCE KAYIYORLAR
Pursaklar’da saatlerce karın üstünde eğlenen çocuklar, soğuğa karşı birtakım tedbirler almayı ihmal etmiyor. Hasta olmamak için sımsıkı giyinen çocuklar, kızaklarla beyaz örtüyle kaplı yüksek noktalara tırmanıyor. Kızağı olmayanlar ise poşetler yardımıyla yokuşlardan kaymaya çalışıyor. Gün içinde defalarca yokuşlara yayan çıkıp kayarak iniyorlar. Eğlenceyi artırmak için kardan yaptıkları tümseklere çarpan kızaklar havalanması çocuklara ayrı bir keyif veriyor. 

“KAR YAĞIŞINI BEKLİYORDUK”
Karla kaplı yerlerden kayan çocukların mutluluğu objektiflerimize yansıdı. Kızakla kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirten Pursaklar’daki çocuklardan biri, “Uzun süredir karın yağmasını bekliyorduk. Karın bir hayli yağması ve ortamın kızak yapmaya elverişli hale gelmesi bizi çok sevindirdi. Kar kalınlığının artması ile hemen kendimizi sokağa attık. Tehlikesiz yokuşlardan kayarak eğlenmeye çalışıyoruz” dedi. 

“EVDE CANIMIZ SIKILMIŞTI KAR YAĞIŞI İYİ GELDİ” 
Beyaz örtü üzerinde saatlerce eğlenen başka bir çocuk ise “Karı özlemiştik. Ocak ayında kar yağdığında hemen eridi o zaman eğlenememiştik. Ama şimdi kar yağışı bir hayli etkili oldu. Her yer karla kaplandı. Bize de kızak kaymak için fırsat doğdu. Soğuktan üşümemek için de sımsıkı giyindik. Kızaklarını, poşetlerini alan arkadaşlarımızla hemen dışarı çıktık. Kızak kaymaya elverişli yerlere çıkarak kayıyoruz. Kızakla kayarken çok eğleniyoruz. Evde iken canımız sıkılmıştı. Kar yağışı biz çocuklar için oldukça iyi oldu. İnşallah biraz daha kar yağar da biz de bol bol kayarız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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