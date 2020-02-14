Ankara'da Karadeniz lezzetleri

“Karadeniz Lezzetler Festivali” Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuar’da Karadeniz illerinin yöresel ürünleri tanıtılarak satışa sunuluyor.

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde Karadeniz Lezzetler Festivali başladı. Fuar alanında Karadeniz’den birçok il stant açarak yöresel ürünlerini tanıttı. Etkinlik alanına Kastamonu, Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane Bayburt gibi iller katıldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda ayrıca il dernekleri de stant açarak şehirlerinin tanıtımlarını yaptı.

TRABZON’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DAMGA VURDU

Fuara Trabzon’un yöresel ürünleri damga vurdu. Trabzon’un dövme yayık tereyağları, ekmeği, süt ve süt ürünleri, koyun ve keçi peynirleri yoğun ilgi gördü. Trabzon’un meşhur burmalısı, helvası, kuymağı, Laz böreği, mısır ekmeği, kaygana ve fırın sütlacı da ziyaretçileri bekliyor. Her kesimden vatandaşa hitap eden fiyatlar, birçok vatandaşın alışveriş yapmasına neden oldu. Karadeniz’in en önemli kentlerinden bir tanesi olan Trabzon’a ait bütün yöresel değerleri tanıma fırsatı sunan organizasyon, tüm Başkentlileri etkinlik alanına davet ediyor.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt stantlarında ise fındık, fındıktan yapılan helva, ezme vb. gibi ürünler, peynir ve yağ çeşitleri, ezme, pestil gibi doğal ürünler yoğun ilgi gördü. Fuar alanında çocuklar da unutulmadı. Üzerlerine binerek gezebilecekleri robotların yer aldığı festival alanında birçok çocuk ve yetişken robotlara binerek keyifli anlar yaşadı. Ruan Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 13 Şubat Perşembe günü kapılarını açan etkinlik 16 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.





Emrah Özcan/İLKSAYFA