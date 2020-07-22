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Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ölü bulundu

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 2 gün önce ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Yıldız (29), Diyarbakır'da otomobilde ölü bulundu.
Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolundaki Seyrantepe Kavşağı'ndaki otoparkta meydana geldi. 34 KU 3607 plakalı otomobille gelen Murat Yıldız, buraya aracını park etti. Bir süre sonra otopark görevlileri, Yıldız'ın otomobilinde hareketsiz kaldığını fark etti. Otomobilin kapısının kilitli olması nedeniyle görevliler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin kapısını açtıktan sonra yaptıkları incelemede Yıldız'ın öldüğünü belirledi.

Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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