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Ankara'da kazanan yok

Süper Lig'in 7. haftasındaki Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi.
Ankara'da kazanan yok

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında yapılan maçın 3. dakikasında ceza alanı önünde topla buluşan Candeias, rakibinden kurtulduktan sonra yerden sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Babel, rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak gol çizgisinden Flavio meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada Sessegnon getirdiği topu sağ kanattan atağa katılan Rahmetullah Berişbek'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 

31. dakikada Feghouli'nin vuruşunda seken topu ceza alanına girerken önünde bulan Babel'in vuruşunda, Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son olarak topla buluşan Ayite'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

İkinci yarı

56. dakikada Sio'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ayite, rakibinden kurtulduktan sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

62. dakikada ceza yayı üzerindeki Candeias'ın şutunda, top takım arkadaşına çarparak dışarı çıktı.

73. dakikada Sio, orta sahada önünde bulduğu topu öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Muslera topu kornere çeldi.

85. dakikada Polomat'ın sol taraftan altı pas içine gönderdiği topa Sio iyi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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