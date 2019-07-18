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Ankara'da kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası kesildi!

Başkent’te trafik ekipleri kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira cezai işlem uyguladı. Ulus ve Kızılay gibi merkezi yerlerde uygulanan cezaları vatandaş şaşkınlıkla karşıladı.
Ankara'da kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası kesildi!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Başkent’in işlek noktalarında yayalar için kırmızı ışık denetimi yaptı. Kural ihlal eden yayalardan kimlik isteyerek 108 lira cezai işlem uygulayan ekipler, vatandaşları da yaya geçitleri ve trafik ışıkları konusunda uyardı. 

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Başkent’in işlek noktalarında kırmızı ışık denetimi yaptı. Yapılan denetimler bu kez sürücüler için değil yayalar içindi. Polisi görmesine rağmen kırmızı ışıkta yaya geçidini kullanan vatandaşlara 108 lira para cezası kesildi.

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YOLUN BOŞ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL

İhlal yapan ve polis ekipleri tarafından kimlikleri istenen yayalar, durumun farkında olmadıklarını, acele işleri olduğu, yolun boş olduğunu, yeşil ışık yandığını sandıkları gibi türlü bahanelerde bulundu. Trafik ekipleri ise yayaları yeşil ışık konusunda uyararak, yolun boş olup olmamasının önemli olmadığı, trafikte önemli olanın trafik lambaları olduğunu belirterek, yayaların kırmızı ve yeşil ışığı temel alarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

kirmizi-isik,-yayalar,-kural-ihlal-eden-yayalar,-108-lira-cezai-islem,-kirmizi-isikta-yaya-gecidini-kullanan-vatandaslara-108-lira-para-cezasi,,.jpg

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Sosyal medyada da geniş yer bulan denetim, bazı kullanıcıların takdirini alırken bazı kullanıcılar ise halka önceden bilgi verilmemesine tepki gösterdi. Kullanıcılar, medya yayın organları ile denetim yapılacağının ve bu denetimlerinin sıkılaştırılacağının önceden vatandaşa haber verilmesi gerektiğini savunurken, bazı kullanıcılar ise kuralları herkesin bilmek zorunda olduğunu, denetimlerin habersiz yapılmasının daha uygun olduğunu savundu.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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