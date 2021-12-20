Ankara’da Kırşehir Rüzgârı Esti

Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde ‘Kültür ve Sanat Gecesi’ düzenlendi.

Gecede sahne alan İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve abdallar Neşet Ertaş’ın Türküleriyle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Başkent merkezli Kırşehirliler Vakfı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda “Kültür ve Sanat Gecesi” programı düzenledi.

NEŞET ERTAŞ’IN TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş’ın Türkülerinin de seslendirildiği programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve çok sayıda siyasi, bürokrat, STK temsilcisi ile Başkent’te yaşayan Kırşehirli katıldı.

KULAKLARIN PASI SİLİNDİ

Program yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kırşehir Sanat ve Kültür Gecesi’nde ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve Kırşehirli abdallar sahne aldı; söylenen bozlak ve Türküler dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

KIRŞEHİR YERYÜZÜ HAZİNESİDİR

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Av. Sevilay Aslan, gecede yaptığı konuşmada, Vakıfla ilgili misafirlere bilgiler verdi. Kırşehir'i tanıtmak, birlik ve beraberliği sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Aslan, özetle şunları söyledi: “Bizim topraklarımız gezilecek bir yer değil keşfedilecek bir kültür, etkileyici bir yeryüzü hazinesidir. Bizim şehrimiz sadece bilgi değil, sadece arkeolojik kazı da değil, dirilen daha da dirilmesi gereken bir ruhun yükseldiği topraklardır. Bizim şehrimize görsel zenginlik için değil, diri olan bu ruhu hissetmek ve onu duyumsamak için gitmek gerekir. İşte biz bu durumu siyasete, toplum sosyolojisine, entelektüel yapılara ve sermaye gruplarına tek tek anlatacağız. İşte biz bu ruhu diriltip daha da diri tutacağız.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA