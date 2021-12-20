  • BIST 2.073,71
  • Altın 1001.7540
  • Dolar 17.4518
  • Euro 19.6447
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Ankara’da Kırşehir Rüzgârı Esti

Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde ‘Kültür ve Sanat Gecesi’ düzenlendi.
Ankara’da Kırşehir Rüzgârı Esti

Gecede sahne alan İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve abdallar Neşet Ertaş’ın Türküleriyle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. 

Başkent merkezli Kırşehirliler Vakfı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda “Kültür ve Sanat Gecesi” programı düzenledi. 

sevilay-aslan.jpg

NEŞET ERTAŞ’IN TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş’ın Türkülerinin de seslendirildiği programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve çok sayıda siyasi, bürokrat, STK temsilcisi ile Başkent’te yaşayan Kırşehirli katıldı.

8d27ea2f-588a-47e9-804c-df037a9aa578.jpg

KULAKLARIN PASI SİLİNDİ

Program yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kırşehir Sanat ve Kültür Gecesi’nde ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve Kırşehirli abdallar sahne aldı; söylenen bozlak ve Türküler dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

fg6pftqxmaae0oz.jpg

KIRŞEHİR YERYÜZÜ HAZİNESİDİR

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Av. Sevilay Aslan, gecede yaptığı konuşmada, Vakıfla ilgili misafirlere bilgiler verdi. Kırşehir'i tanıtmak, birlik ve beraberliği sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Aslan, özetle şunları söyledi: “Bizim topraklarımız gezilecek bir yer değil keşfedilecek bir kültür, etkileyici bir yeryüzü hazinesidir. Bizim şehrimiz sadece bilgi değil, sadece arkeolojik kazı da değil, dirilen daha da dirilmesi gereken bir ruhun yükseldiği topraklardır. Bizim şehrimize görsel zenginlik için değil, diri olan bu ruhu hissetmek ve onu duyumsamak için gitmek gerekir. İşte biz bu durumu siyasete, toplum sosyolojisine, entelektüel yapılara ve sermaye gruplarına tek tek anlatacağız. İşte biz bu ruhu diriltip daha da diri tutacağız.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, ekonomide istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi18 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
  • Türkiye aşı haritası 17 Aralık 202117 Aralık 2021 Cuma 11:41
  • Ankara hava durumu 17 Aralık 202117 Aralık 2021 Cuma 11:28
  • Kestane Balı Kanseri Yok Ediyor17 Aralık 2021 Cuma 00:14
  • AK Parti Mamak İlçe Başkanı Sarıgöl’den Mamak’a adliye ve üniversite müjdesi17 Aralık 2021 Cuma 00:13
  • Elektrik Kesintisi 16 Aralık 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Aralık 2021 Perşembe 12:32
  • Türk mutfağı tehlikede16 Aralık 2021 Perşembe 00:14
  • Mamak’tan Tek Binişlik Ulaşım Talebi 16 Aralık 2021 Perşembe 00:13
  • Başkanlar Çok Dertli16 Aralık 2021 Perşembe 00:12
  • Mamak’ta yaşayan Irak Türkmeni aile yetkililerden yardım bekliyor15 Aralık 2021 Çarşamba 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti