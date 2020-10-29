Ankara'da klasik otomobillerle cumhuriyet kutlaması

ANKARA'da, klasik otomobil tutkunları, araçlarıyla sokaklarda tur atarak Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünü kutladı.

Altındağ Belediyesi ile Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün organize ettiği etkinlikte, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 60’tan fazla klasik otomobil ile Cumhuriyetin 97'nci yılında, Cumhuriyet Bayramı konvoyu oluşturuldu. Vatandaşlar, bayraklarla süslenen klasik otomobillere büyük ilgi gösterdi. Konvoy, Ulucanlar Cezaevi önünden başlayarak, kale ve Turgut Özal Bulvarı’ndan devam edip, Altınköy'de sona erdi.

'CUMHURİYETİN KURULDUĞU TOPRAKLARDA KUTLUYORUZ'

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirterek "Cumhuriyetimiz Ankara'da Altındağ'da kuruldu. Birinci Meclis'te, Altındağ'da ilan edildi. 97’nci yılında bizde bu anlamlı kutlamayı, klasik otomobillerimizle birlikte Ankara sokaklarında, Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda halkımızla birlikte coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Cumhuriyeti en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için, bu topraklardan bütün dünyaya haykırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bağımsız bir şekilde varlığını sürdürecektir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet emin ellerdedir" dedi.