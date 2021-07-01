  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara'da korku dolu gece: 145 kişi sokakta kaldı

Çankaya'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi sonucu çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.
Ankara'da korku dolu gece: 145 kişi sokakta kaldı

Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi, inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.

Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.

ankara-007.jpgankaraa.jpg

Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Tahliye edilen 145 kişiden bazılarının sokakta bekleyişi devam ederken bazıları da Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yönlendirildi.

Temel çalışması yapılan inşaatın müteahhidi K.B. ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.

Tahliye edilen bina sakini Hasan Kurtuldu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yetkili kişilerle görüşüp, inşaatın yanındaki binada çatlaklar oluştuğunu söylediğini belirtti.

Yetkililerin de kendisine, "Bina sağlam, yıkılmaz" dediğini ifade eden Kurtuldu, şunları kaydetti:

"Bugün işten sonra eve geldim. Büyük bir ses vardı. Balkondan baktığımda binanın yarısı olduğu gibi gitmiş aşağı doğru. Müteahhidin açgözlülüğü bu. Bir haftadır ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Bunu bir haftadır söylediğimiz halde müteahhit bunu dinlemedi. Daha sonra dairelerimizi terk ettik. Müteahhidi kovalayanlar oldu."

Büyükşehir ekipleri, sokakta bekleyişini devam ettiren vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vatandaşların bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilirken, bir kısmı yakınlarının yanına gideceklerini bildirdi.

Olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de incelemelere başladı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu01 Temmuz 2021 Perşembe 09:41
  • İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda 17 firari sanık ve şüpheli yakalandı01 Temmuz 2021 Perşembe 09:36
  • Marmara'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor01 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
  • MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi01 Temmuz 2021 Perşembe 09:33
  • Elmalı Davası'ndaki şüpheli çift ilk kez konuştu01 Temmuz 2021 Perşembe 09:31
  • Gaziantep'te özel hastanede yangın; 46 hasta tahliye edildi01 Temmuz 2021 Perşembe 09:30
  • İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı01 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Temmuz 2021 Perşembe 09:22
  • Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 09:21
  • Normalleşme başladı ancak uzmanlardan Delta uyarısı: Çok tehlikeli01 Temmuz 2021 Perşembe 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti