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Ankara’da korkutan patlama, bir kişi gözaltına alındı

Ankara'da, bir kişinin alkol satışı yapan iş yerine bıraktığı çantada patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı iş yerinde büyük çapta hasarın meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. 
Ankara’da korkutan patlama, bir kişi gözaltına alındı

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Yakacık Bulvarı üzerinde alkol satışı yapan markete gelen ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istedi. Market çalışanının alkolleri uzatmasıyla elindeki çantayı ve alkolleri masaya bırakan kişi, iddiaya göre "Arabadan para alacağım" deyip marketten dışarı çıktı. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından iş yerinde patlama meydana geldi. O sırada markette bulunan iş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, olayın şokuyla kendini dışarı attı. Şans eseri olayı yara almadan atlatan Boztaş’ın ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, iş yeri içinde incelemelerde bulundu. Jandarma, Boztaş’ın ifadesine de başvurarak, şüphelinin bıraktığı çantanın patladığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, olaydan yarım saat geçmeden jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin patlayan maddenin tespiti için çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA BİRANDA PATLAMA OLDU’

İş yeri çalışanı Selçuk Boztaş, "Her zamanki gibi dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeri girdi. Elinde bir çanta gördüm, şüphelendim ama bomba olacağı hiç aklıma gelmedi. Alkol falan aldı ve 'Arabadan para alıp geleceğim ağabey' dedi. O dışarı çıktığı sırada biranda patlama oldu. İçeride bir tek ben vardım, ben de yaralanmadım hemen dışarı attım kendimi” dedi.

‘KAÇARKEN ARKA MONTUNU ÇIKARTTI’

Görgü Şahidi Serdar Karaca ise patlamanın ardından maskeli bir kişiyi gördüğünü belirterek, "Ben tesadüfen buraya geldim. O sırada patlama oldu. Camlar falan kırıldı. Kamera kayıtlarına göre de, kaçarken arka tarafa geçip montunu falan çıkartıyor. Sonrada kaçıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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