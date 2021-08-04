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Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dumanlar yükseliyor.
Ankara'da korkutan yangın

Ankaranın merkezi Altındağ ilçesinde bugün alevler yükseldi. Dumanlar şehrin diğer bölgelerinden de görüldü. Ankara Medipol Üniversitesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.

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